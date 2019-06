Giornata indimenticabile per Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Arsenal che si è sposato con la compagna Betty Vardanyan. La coppia ha scelto Venezia per la loro data più speciale, matrimonio che si è celebrato nella splendida cornice di San Lazzaro degli Armeni, piccola isola della laguna. Una destinazione non casuale considerando la nazionalità armena del giocatore e la presenza del monastero, casa madre dell’ordine dei Mekhitaristi nonché uno dei primi centri al mondo di cultura armena. Dopo la funzione i due novelli sposi hanno attirato l’attenzione di tantissimi turisti percorrendo i canali, primi istanti da marito e moglie per la coppia che si è conosciuta nel 2018. Figlia del noto uomo d’affari Mikayel Vardanyan, Betty ha scelto un vestito color avorio con un bouquet composto da begonie rose per la gioia di Mkhitaryan. Non è mancato un tocco italiano nemmeno al ricevimento complice la presenza di Albano Carrisi in arte Al Bano, celebre cantautore apprezzatissimo in tutto il mondo che ha intonato "Volare" ("Nel blu dipinto di blu") di Domenico Modugno allietando i novelli sposi e tutti i presenti. Un momento immortalato sui canali social del calciatore, cantante d’eccezione per la memorabile giornata italiana di Mkhitaryan.