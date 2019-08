Quanto a innovazioni, la Premier League non teme paragoni. La stagione 2019/2020, al via venerdì 9 agosto con l'anticipo tra Liverpool e Norwich, si apre con una nuova posizione lavorativa cercata dagli organizzatori del massimo campionato inglese. Non parliamo di giocatori o allenatori, ma di assaggiatori. Per l'esattezza, assaggiatori di torte durante le partite casalinghe di ognuna delle 20 squadre in gioco.