Però non bisogna neanche sottovalutare la sua capacità di incidere sulla produzione offensiva con il piede destro, sia per i tiri che per i cross, da fermo o in movimento.

Tielemans però lo scorso anno ha confermato di poter svolgere la funzione di mezzala di possesso con grande qualità tecnica e intensità, riuscendoci anche nel contesto di più alto livello al mondo come la Premier League. Questa è forse davvero la stagione in cui capiremo di più sulle sorti di Tielemans, uno dei giovani di cui da anni si parla come di un predestinato.

Felipe Anderson, West Ham United

di Alfredo Giacobbe

Felipe Anderson è andato via dalla Lazio un anno fa, lasciandosi dietro più di qualche rimpianto. Anche per via dell’esplosione di Luis Alberto, l’ultima stagione italiana l’ha vissuta da supersub, raccogliendo appena 1152 minuti in 21 presenze. Per Simone Inzaghi è stato spesso un’arma tattica, da inserire a gara in corso, ma non solo. Pur di averlo in campo, il tecnico aveva chiesto ad Anderson di sacrificarsi come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Lui che in carriera, fino ad allora, aveva giocato solo da trequartista/ala.

Anderson in Italia ha lasciato una sensazione di incompletezza, di qualcosa di intentato. Sembrava che potesse avere i mezzi tecnici, atletici e mentali per poter dominare la Serie A. E invece, ogni volta, un infortunio o un momento della stagione in cui ha staccato la spina ci ha privato della parte più bella della parabola sfolgorante di un talento eccezionale.

Anderson è stato prelevato dal West Ham, in uno dei mercati pazzi che caratterizzano le estati degli Hammers. E sembrava difficile immaginarlo in un contesto ipertrofico come quello del campionato inglese. Invece in Premier League, in un calcio completamente diverso da quello italiano, Felipe Anderson è riuscito a controllare il caos con la fluidità della sua conduzione palla al piede, la dolcezza del suo primo controllo, la sua velocità di pensiero.

Ha trovato in Manuel Pellegrini un allenatore che lo ha investito della sua fiducia (36 presenze in Premier League su 38, tutte da titolare) e che gli ha concesso la libertà di attaccare lo spazio in un ogni zona del campo, soprattutto in caso di una ripartenza veloce. L’unica incognita della nuova stagione è l’intesa che dovrà costruire con il neoacquisto Sébastien Haller. Il “Chicharito” Hernandez era un attaccante fondamentalmente diverso dall’ex Eintracht: con i suoi movimenti ad attaccare la profondità o il primo palo liberava spazio in area per gli inserimenti dei trequartisti. Anche per questo Anderson ha segnato 9 reti, marcando la sua seconda migliore stagione realizzativa in carriera.

Felipe Anderson ha ancora 26 anni e, dopo una stagione di apprendistato in Premier League alle spalle, ora può puntare al salto di qualità definitivo.

Christian Pulisic, Chelsea

di Federico Aquè

L’acquisto di Christian Pulisic è stato ufficializzato dal Chelsea a gennaio ma, avendo trascorso in prestito al Borussia Dortmund la seconda metà della scorsa stagione, l’esterno americano è di fatto l’unico nuovo acquisto dei “Blues”, che devono fare i conti con il blocco del mercato in entrata imposto dalla FIFA.

Pulisic è così la novità più rilevante della rosa a disposizione di Frank Lampard e senza dubbio è il giocatore più atteso. È costato 64 milioni di euro e va a riempire il vuoto lasciato da Eden Hazard, un confronto alimentato dal prezzo pagato dal Chelsea e dalla zona di campo in cui Pulisic è stato schierato finora da Lampard, sulla trequarti a sinistra, quella cioè lasciata libera da Hazard. Resta comunque un confronto ingiusto, dal quale Pulisic ha provato a smarcarsi dichiarando di non essere il sostituto di Hazard, uno dei migliori giocatori al mondo e stella assoluta del Chelsea negli ultimi anni (forse è anche per questo che ha scelto di tenere la maglia numero 22, utilizzata già al Borussia Dortmund, lasciando la 10 di Hazard a Willian).

Le grandi aspettative generate dal suo talento hanno accompagnato la sua crescita e Pulisic ha ormai imparato a conviverci. A 20 anni è già l’uomo immagine di un intero movimento calcistico, quello americano, e il leader indiscusso della sua nazionale, della quale è già stato capitano (il più giovane della storia). Forse non è ancora pronto per raccogliere un’eredità pesante come quella di Hazard (e non è nemmeno giusto pretenderlo), ma di certo ricadranno su di lui almeno una parte delle responsabilità che il belga aveva una volta che il Chelsea superava la metà campo.

Pulisic non arriva però da una grande stagione. Ha avuto diversi infortuni e ha giocato poco, collezionando appena 9 partite da titolare in Bundesliga. Ha avuto comunque un rendimento di tutto rispetto, segnando 4 gol e servendo 4 assist in poco più di 900 minuti, mentre in Champions League è stato scelto con maggiore frequenza tra i titolari (in 5 occasioni su 8) e ha segnato un gol, al Bruges nella prima partita della fase a gironi. Con la nazionale americana è arrivato in finale di Gold Cup, persa contro il Messico, ed è stato votato come miglior giovane del torneo.

Nelle amichevoli precampionato Lampard lo ha schierato sempre a sinistra, ma Pulisic può occupare tutte le posizioni dalla trequarti in su e partendo largo dalla fascia sinistra ha spesso tagliato al centro, dando profondità e finendo per giocare di fianco o più in alto del centravanti, come in occasione del gol segnato al Salisburgo. In fondo basta questo per marcare la differenza con Hazard, che invece amava abbassarsi e ricevere sui piedi per poi liberare tutta la sua creatività.

L’impossibilità di aggiungere nuovi giocatori può facilitare l’inserimento di Pulisic, dandogli da subito la possibilità di accumulare minuti in campo. D’altra parte, però, l’americano arriva al Chelsea in un momento di transizione, con un nuovo allenatore senza grande esperienza e la pressione di un confronto inevitabile con il fenomeno che più di ogni altro ha modellato lo stile dei “Blues” negli ultimi anni. Dopo l’ultima stagione al Borussia Dortmund che ne ha un po’ frenato la crescita, Pulisic ha davanti a sé la sfida giusta per confermarsi uno dei talenti più entusiasmanti del calcio europeo.

Tanguy Ndombele, Tottenham

di Daniele V. Morrone

Nel giro di 5 anni Tanguy Ndombele è passato da essere scartato dalle academy francesi per problemi di peso (solo l’Amiens, all’epoca in terza divisione, ci aveva scommesso) a essere uno dei centrocampisti emergenti della scorsa Champions League, con la maglia del Lione a 22 anni. Quest’estate è passato al Tottenham di Pochettino, un trasferimento in teoria perfetto per entrambe le parti, sia per il tipo di campionato in cui è arrivato che per lo stile di gioco degli “Spurs”. Ndombele è un talento con caratteristiche peculiari che però sembrano incastrarsi alla perfezione con ciò che serviva al Tottenham in sede di mercato, e le sue stesse caratteristiche sembrano perfette per la Premier League.

Di Ndombele è impressionante il primo passo in conduzione, lo scatto che riesce a fare quando decide di avanzare col pallone, e poi l’ottimo controllo lo rende un dribblatore d’élite per il ruolo. Nelle ultime due stagioni ha completato 2.6 dribbling per 90’, il 76% di quelli tentati. Quello che quindi lo rende un giocatore tanto impressionante è la sua tecnica in velocità: la sua principale abilità è quella di far progredire il pallone nella fascia centrale del campo avanzando in conduzione verticale. Non è soltanto bravo a resistere alla pressione, il suo è un dribbling aggressivo che spezza le linee avversarie. Si tratta di una caratteristica fondamentale per un centrocampista che gioca la Champions League e uno profilo che mancava al Tottenham, finalista la scorsa stagione, che faceva fatica proprio a far avanzare il pallone nella fascia centrale del campo e, per far avanzare la manovra, doveva ricorrere o a agli esterni o direttamente ai lanci lunghi per le punte.