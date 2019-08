Quattro partite inaugurano il primo sabato pomeriggio della Premier League 2019/20. Pareggio senza gol tra Crystal Palace ed Everton, con Moise Kean in campo negli ultimi 20 minuti ma senza lasciare il segno. Vincono per 3-0 il Brighton in casa del Watford e il Burnley con il Southampton. Pareggio 1-1 tra Bournemouth e Sheffield.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Ward, Kelly, Dann, van Aanholt; Townsend, McArthur, Milivojevic, Meyer; Ayew (64' Zaha), Benteke (82' Wickham). All. Hogson

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; André Gomes (45' Gbamin), Schneiderlin; Richarlison, Sigurdsson (76' Davies), Bernard; Calvert-Lewin (69' Kean). All. Marco Silva

Ammoniti: Meyer (C), Bernard (E), Schneiderlin (E), Milivojevic (C)

Espulsi: 76' Schneiderlin (E) per doppia ammonizione

Gli occhi di tutti sono puntati sulle panchine, e non per Hogson o Marco Silva: i due tecnici infatti decidono di cominciare la gara senza i due volti più importanti del mercato appena concluso per le rispettive squadre, vale a dire Wilfred Zaha (al centro di tantissime voci di mercato proprio per andare all'Everton) e Moise Kean (l'acquisto più costoso dell'estate dei Toffees). Entrambi entrano nel secondo tempo, ma senza lasciare il segno: i protagonisti in campo sono infatti i due portieri Guaita e Pickford, che si esibiscono in parate decisive per mantenere le proprie porte inviolate. Entrambe le squadre hanno avuto ottime occasioni per portarsi in vantaggio, ma nessuno è riuscito a sbloccare il risultato - neanche dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Schneiderlin a un quarto d'ora dal termine. Per Moise Kean un debutto senza lasciare segno: entrato a 20 minuti dalla fine al posto dell'impalpabile Calvert-Lewin, l'attaccante in maglia numero 27 ha toccato pochissimi palloni, complice anche l'inferiorità numerica dei suoi. Da segnalare l'infortunio alla caviglia di André Gomes che ha portato all'esordio di un altro nuovo arrivo come Gbamin.