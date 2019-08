Un debutto agrodolce. Il risultato è stato un travolgente 4-1 e la prestazione "heavy metal" come sempre, ma a rovinare la festa nella prima di Premier contro il Norwich è arrivato l'infortunio di Alisson. A distanza di tre giorni dalla vittoria, il Liverpool cerca di capire per quanto tempo perderà il proprio portiere, ko dopo uno scivolone su un rinvio dal fondo al minuto numero 39 della sfida di Anfield. Ad aggiornare tutti i tifosi sulla natura del problema è intervenuto direttamente Jurgen Klopp: "L'infortunio al polpaccio lo terrà ovviamente fuori per un po' - ha detto il tedesco al sito ufficiale dei Reds -. Non voglio fare un prognosi esatta su quando tornerà, ma sicuramente non ci sarà mercoledì in Supercoppa contro il Chelsea". Questa la prima tegola per i Reds, che hanno già perso il primo trofeo stagionale battuti ai rigori dal City nel Community Shield. "Ci vorranno sicuramente un paio di settimane e poi vedremo - ha proseguito Klopp circa la condizione del suo portiere -. Ho già letto di tempi di recupero molto lunghi come sei settimane, ma Alisson non ha mai subito molti infortuni nella sua carriera, quindi voglio aspettare ancora un po' e vedere come reagirà". Al suo posto toccherà al vice Adrián, portiere spagnolo classe 1987 arrivato in estate dal West Ham e già in campo contro il Norwich.