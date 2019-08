Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Alisson. Il portiere brasiliano è stato costretto a uscire al minuto 39 nella prima partita di Premier League. Un imprevisto all’interno di una gara in discesa per i Reds, in grado di realizzare quattro gol nel primo tempo al Norwich. Poco dopo la mezz’ora però Alisson si è dovuto fermare. Durante un rilancio dal fondo infatti il portiere brasiliano ha messo male la gamba sul terreno, rimanendo a terra dolorante nella zona del ginocchio. Assistito subito dallo staff del Liverpool, è stato costretto a uscire aiutato dai medici dei Reds

Adrian al posto di Alisson

La scorsa stagione si era conclusa nel migliore dei modi per l’ex portiere della Roma, vincendo la Copa America con il suo Brasile, subendo un solo gol in finale contro il Perù. Una brutta notizia per l’inizio di stagione di Klopp, che al posto di Alisson ha inserito il nuovo acquisto Adrian. Portiere spagnolo classe 1987, svincolato dal West Ham che si è presentato nei giorni scorsi dicendo: “Spero di imitare le gesta di Reina”. Ora avrà lo spazio per mettersi in mostra, in attesa di sapere l’entità dell’infortunio subito da Alisson.