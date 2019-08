Neville e Carragher non ci stanno: "Un rigore dello United non è una tombola"

Le spiegazioni di Solskjaer e Rashford non hanno affatto convinto Gary Neville e Jamie Carragher. Ieri rocciosi difensori con le maglie di Manchester United e Liverpool, oggi commentatori per Sky Sports. "Ho visto una confusione imbarazzante – le parole di Neville – non dovrebbe essere in discussione il nome del rigorista, visto che Pogba ha commesso quattro errori negli ultimi 12 mesi. Sarebbe logico pensare che ha avuto le sue possibilità, mentre Rashford aveva segnato un rigore la settimana scorsa. Ma non dovevano prendere una decisione tra loro. Stiamo parlando di un calcio di rigore per lo United, non di una tombola". Concetto rafforzato da Carragher: "Il metodo scelto da Solskjaer non funzionerà mai. Non può esserci una conversazione sul campo ogni volta che la squadra avrà un calcio di rigore a favore. L'allenatore deve essere più forte, oppure Pogba dovrebbe pensare al bene della squadra e ammettere che Rashford è il tiratore di rigori più efficace in rosa. Contro i Wolves questa dinamica gli è costata due punti".