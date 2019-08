WOLVERHAMPTON-BURNLEY 1-1

13' Barnes (B), 97' rig. Jimenez (W)

Wolves (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty (76' Traore), Gibbs (67' Neto), Neves, Moutinho (59' Dendoncker), Otto; Jimenez, Jota. All. Espirito Santo

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters, Gudmunsson (66' Lennon), Cork, Westwood, McNeill (86' Hendrick); Wood, Barnes (78' Rodriguez). All. Dyche

La sconfitta contro l'Arsenal non ha lasciato il segno, il Burnley gioca una grande partita ma alla fine deve accontentarsi di un pari contro il Wolverhampton in trasferta che ha, probabilmente, patito le fatiche di coppa dopo il successo di Torino in Europa League. Nuno Espirito Santo, ancora una volta, ha lasciato inizialmente (e poi per tutta la gara) in panchina Patrick Cutrone affidandosi alla collaudatissima coppia Raul Jumenez-Djogo Jota. Ma è stato il Burnley ad essere particolarmente incisivo rispetto a una manovra più palleggiata, ma certamente più compassata, dei padroni di casa. Gara indirizzata già in avvio con la rete del solito Ashley Barnes (insieme a Pukki altra rivelazione di questo avvio di campionato), che ha realizzato il suo quarto gol in tre partite di campionato. Il Wolverhampton non è riuscito, con il passare dei minuti, a scardinare i meccanismi difensivi messi in campo da un allenatore come Dyche molto abile a gestire il match a gara indirizzata. Ma alla fine, grazie anche a un possesso particolarmente favorevole anche se molto sterile, i Wolves sono riusciti a trovare il gol del pari nel recupero grazie a un rigore realizzato da Raul Jimenez. Il Burnley alla fine può anche essere soddisfatto per un punto prezioso nell'economia di un campionato il cui obiettivo minimo resta la salvezza. Per i Wolves piccolo campanello d'allarme in vista del ritorno di Europa League contro il Torino al Molineux.