BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-3

15' e 64' Agüero (M), 42' Sterling (M), 45+3' H. Wilson (B)

BOURNEMOUTH (4-5-1): Ramsdale; Smith (68' Ibe), Mepham, Cook, Daniels (37' H. Wilson); King, Lerma, Aké, Billing, Fraser; C. Wilson (69' Solanke). All. Howe

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (90+1' Cancelo), Otamendi, Laporte, Zinchenko; Gundogan (58' Rodri), D. Silva, De Bruyne; B. Silva (79' Mahrez), Aguero, Sterling. All. Guardiola

Ammoniti: Walker (M), Ederson (M), Lerma (B), Otamendi (M)

Il City risponde al Liverpool. La squadra vince e convince in casa del Bournemouth. La parità dura fino al 15', quando Aguero sblocca la partita: la conclusione di De Bruyne viene deviata, il pallone finisce tra i piedi dell'argentino che segna da due passi. Alla mezz'ora Daniels è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Harry Wilson. Al 43' David Silva serve in area Sterling che devia in rete. Lungo recupero per compensare il tempo perso in seguito all'infortunio di Daniels: al 45+3' il subentrato Harry Wilson batte Ederson su calcio di punizione e riapre il match. Nella ripresa il City parte forte e al 63' trova la rete del 3-1 sempre con Aguero: azione prolungata in area del Bournemouth, l'argentino va sul pallone e conclude in rete. I padroni di casa non riescono a rientrare in partita. Il City vince 3-1 e si porta al secondo posto in classifica a -2 dal Liverpool.