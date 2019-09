Angus MacDonald è pronto ad affrontare la sfida più importante della sua vita. "Sono pronto per combatterlo", scrive il giocatore dell’Hull City sul suo profilo Instagram. L'avversario di MacDonald, purtroppo, è un cancro all’intestino. "Questa notizia è stata uno shock completo – ammette il 26enne inglese –. È difficile da accettare". È un periodo davvero sfortunato per il difensore, che era appena tornato ad allenarsi dopo un anno di assenza per infortunio a causa di una trombosi venosa profonda (la sua ultima partita risale al 28 agosto 2018, sconfitta per 0-4 contro il Derby County in League Cup). "Dopo un anno lontano dal campo, ero recentemente tornato ad allenarmi. Il rientro sembrava più vicino che mai, e invece… Tuttavia, ho la fortuna di avere una famiglia fantastica e amici fantastici, pronti ad aiutarmi per superare tutto questo, così come faranno i miei compagni di squadra e lo staff dell’Hull City. Mi sto concentrando su questa nuova sfida che mi attende. Sarò pronto a combattere, farò di tutto per tornare in campo".