Non si può parlare di fuga dopo 5 giornate di campionato, certo è che il Liverpool mantiene eccome la vetta della Premier League. Sono 5 i punti di vantaggio sui rivali del Manchester City (15 contro 10), dualismo che ha reso avvincente lo scorso torneo e che promette scintille nella nuova edizione. Fatale agli uomini di Guardiola lo stop sul campo del Norwich, ko preceduto dal 3-1 dei Reds di Klopp sul Newcastle. Ad Anfield non ha lasciato il segno Virgil van Dijk, difensore eccezionale e leader dei campioni d’Europa, tuttavia il 28enne olandese sta facendo parlare attraverso i social: pochi istanti prima del tris di Salah al minuto 72, infatti, van Dijk è stato immortalato con le braccia sollevate in segno di esultanza prima che il compagno battesse Dubravka per il tris definitivo. Veggenza o massima fiducia nei mezzi di Momo, fate voi, eppure non è la prima volta che va in scena la festa anticipata di Virgil quando il pallone è tra i piedi dell’egiziano.