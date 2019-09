Quello tra Juan Mata e José Mourinho non è stato un rapporto facile. Anzi, pare che alla base del trasferimento del calciatore spagnolo al Manchester United nel 2014 ci fossero proprio delle frizioni con l’allenatore. Mata ha spiegato nella sua autobiografia Juan Mata: improvvisamente un calciatore come poi le cose siano evolute quando ha ritrovato lo Special One sulla panchina dei Red Devils: “La mia famiglia e altre persone a me vicine si preoccuparono per me. Quando Van Gaal andò via, sono circolate le voci di un possibile arrivo di Mourinho in panchina e nel giro di pochi giorni tutto era diventato realtà. Io in ogni caso ero determinato ad affrontare la situazione in maniera positiva, come ho sempre provato a fare. La prima conversazione con lui fu normalissima, non abbiamo discusso del passato o delle voci relative al nostro rapporto. Così ho preferito far parlare il campo e abbiamo anche cominciato a confrontarci più spesso”.

Gli incroci di Mata e Mourinho

Juan Mata e José Mourinho si sono incrociati al Chelsea nella stagione 2013/14 e al Manchester United dal 2016 al 2018. Poi il portoghese è stato esonerato dai Red Devils, club dove invece il calciatore spagnolo gioca tuttora.