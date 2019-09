Il 3 ottobre compirà 38 anni, ma lui non sembra risentire del peso dell'età. Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé anche dall'altra parte del mondo. Merito delle sue prodezze che trascinano i Galaxy e contribuiscono ad accrescere l'interesse verso la Mls. L'ultima magia dello svedese, dopo essere entrato a suon di gol nel libro dei record del club statunitense, è arrivata in allenamento. L'età avanza, ma la tecnica rimane quella e questa volta è riuscito a sorprendere persino sé stesso durante una sfida di tiri da posizioni 'impossibili'. E così Ibra ha prodotto l'ennesimo gioiello, trovando la rete con una palla calciata da dietro la linea di fondo. La traiettoria ha preso, in modo perfetto, il giro desiderato dall'ex United e si è insaccata in porta. I suoi compagni di squadra non hanno potuto far altro che ammirare la conclusione ad angolo e confermare il colpo di classe dello svedese: "Yes, it was in the line". Anche questa sfida l'ha vinta lui.