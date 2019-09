Il Chelsea non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. La Supercoppa Europea, nonostante l'ottima prestazione, è finita nelle mani del Liverpool, e in campionato sono arrivati appena due successi nei primi sei turni. Nell'ultimo weekend sono stati ancora i Reds a mettere sotto la squadra di Lampard, vincendo 2-1 allo Stamford Bridge. E quando le cose vanno male, è facile trovare ogni minimo dettaglio per evidenziare gli aspetti più negativi della squadra. Questa volta a finire nel mirino dei tifosi è stato Jorginho. Al centro della discussione, con una vena più ironica che 'accusatoria', è finita la sua scarsa velocità in campo. Intorno a lui ci sono tanti compagni giovani e dotati di un ottimo passo, ma in questo caso la lentezza dell'italo-brasiliano è diventata virale grazie a un video circolato in rete e risalente proprio all'ultimo big match contro il Liverpool. Le riprese mostrano una ripartenza della squadra di Klopp all'89', con l'ex Napoli che tenta di offrire il suo contributo in fase di ripiegamento e frenare l'offensiva degli ospiti. Lo scatto, però, non regge i loro ritmi e neanche quelli dell'arbitro Oliver che, partito alle sue spalle, riesce in breve tempo a superarlo e distanziarlo. Un 'sorpasso' che non è passato inosservato ai fan dei Blues, i quali si sono poi scatenati con i commenti sui social. C'è chi ha paragonato la sua corsa a quella di un uomo anziano e chi si è chiesto se la valutazione di Fifa sulla sua velocità, 55, non fosse persino eccessiva. Non è mancato, infine, anche chi ha sottolineato le qualità atletiche del direttore di gara, ironizzando su un suo futuro al Chelsea al posto del centrocampista.