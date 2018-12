2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 e 2017-2018: Leo Messi ha vinto la sua quinta Scarpa d'Oro, un premio personale che si è aggiudicato grazie ai 34 gol messi a segno nella passata edizione della Liga. Due reti in più rispetto a quelle realizzate da Salah (32 gol) del Liverpool, secondo classificato, quattro in più di Harry Kane (30 gol) del Tottenham. Subito dopo il podio troviamo Icardi, Immobile e Robert Lewandowski a quota 29 gol, più indietro Cristiano Ronaldo autore di 26 gol nella suo ultimo campionato con il Real Madrid. Per Leo Messi, che stacca proprio CR7 fermo a quota quattro nella speciale classifica relativa al trofeo, l’ennesimo riconoscimento di una carriera straordinaria: "Quando ho iniziato non mi aspettavo tutto questo. Il mio sogno era quello di diventare un professionista e avere successo nel calcio. Sono nella migliore squadra del mondo, ed ho accanto i migliori calciatori al mondo. Questo rende tutto più facile nell'ottenere questi premi", le parole dell’Argentino.

Mai nessuno come Messi

Durante la cerimonia dei premiazione, Messi ha poi aggiunto: "Non c'è un segreto per continuare a vincere, ma serve solo lavoro, applicazione e un grande sforzo. Gli anni passano e per restare a questo livello devo fare sempre più attenzione. Si gioca spessissimo, l'esigenza è sempre altissima, bisogna fare grandi sacrifici", ha concluso l'argentino. Nessuno prima di Messi era mai riuscito a vincere per 5 volte la Scarpa d'Oro.