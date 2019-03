Aspettando Ronaldo: fa notizia il fatto che CR7 non abbia segnato ancora su punizione da quando è alla Juve. Il portoghese, vicecapocannoniere in campionato con 19 gol a cui vanno sommati i 4 in Champions, deve sfatare questo tabù per mantenere la Juve in testa nella speciale classifica dei calci piazzati in Europa. Secondo uno studio di Eleven Sports i bianconeri, considerando le ultime otto stagioni, sono la squadra con più gol su punizione all'attivo: alle loro spalle c'è Messi. La Pulce si posiziona come singolo in una graduatoria che considera le squadre, perché al Barcellona il suo dominio sui calci piazzati è totale.

Juve, Pirlo una sentenza

Il primato della Juve è da attribuire per gran parte a Pirlo. Il Maestro ha realizzato 15 dei 29 gol su punizione che valgono ai bianconeri il primo posto in questa speciale classifica europea. Praticamente la metà. Un buon contributo più recentemente lo ha dato Pjanic, che lo scorso 3 marzo ha castigato il Napoli al San Paolo sbloccando lo scontro al vertice della Serie A.

Messi tiratore scelto

Impressionante il bilancio di Lionel Messi. I numeri della Pulce sono di poco inferiori a quelli della Juventus: 25 punizioni trasformate dall'inizio della stagione 2011-12, più dell'intero Real Madrid. I Galacticos sono fermi a quota 24. A seguire troviamo l'Olympique Lione, con 22 gol su punizione negli ultimi 8 anni, poi Roma (anche qui c'è lo zampino di Pjanic) e Paris Saint-Germain a pari merito a 21 gol. Pericoloso dai calci piazzati anche il Liverpool, che si piazza al settimo posto con 19 punizioni letali.