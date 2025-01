Torna stasera 'Calciomercato-L'Originale'

Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e NOW torna Calciomercato–L’Originale. Il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour. La trasmissione toccherà quattro località: Siena (dal 6 al 10 gennaio), Sutrio–Friuli Venezia Giulia (13-17 gennaio), Prato Nevoso (20-24 gennaio), Ossana, Val di Sole-Trentino (dal 27 al 31 gennaio) LO SPECIALE MERCATO SU SKY SPORT INSIDER

Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: Calciomercato – L’Originale. Dopo lo straordinario successo del tour estivo, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour.

Quattro nuove tappe: si parte da Siena, chiusura in Trentino Questo inverno, la trasmissione toccherà quattro splendide località: debutto a Siena, in Toscana (dal 6 al 10 gennaio). Seconda tappa a Sutrio, alle pendici dello Zoncolan, in Friuli-Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio). Prato Nevoso, in Piemonte, ospiterà la terza settimana (dal 20 al 24 gennaio), mentre il tour si concluderà a Ossana, in Trentino (dal 27 al 31 gennaio). Il programma racconterà, ogni sera, attraverso il suo distintivo studio itinerante le trattative del mercato invernale, un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club, mixando generi, opinioni degli ospiti e dei talent di Sky Sport, con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni UEFA che, nel mese di gennaio, chiuderanno la "league phase".