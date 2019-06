I motivi del fermo di Michel Platini: cosa è il Qatargate

L’inchiesta di France Football

A raccontare l'episodio fu un'inchiesta di France Football, nel gennaio 2013. La dimostrazione, scriveva il giornale, che l'assegnazione del torneo iridato al piccolo, ma potente, Stato del Golfo era stata influenzata da "atti di collusione e corruzione". Un'assegnazione contestata fin da subito per la scelta di giocare in Qatar nella stagione estiva (tanto da spingere la Fifa a spostare il torneo tra novembre e dicembre) o per le scarse tutele degli operai coinvolti nella costruzione degli stadi, che hanno causato diversi morti nei cantieri. Insomma, più che uno scandalo, una vera e propria maledizione. Il 'Qatargate', secondo la ricostruzione di France Football, non aveva come protagonisti solo Platini e Sarkozy: avrebbe coinvolto un gran numero di alti dirigenti del calcio mondiale, africani e asiatici, ma anche sudamericani ed europei, che si sarebbero fatti letteralmente 'comprare' dagli emiri qatarioti con piccoli e grandi favori, sponsorizzazioni di eventi, partite amichevoli con compensi gonfiati e, riferivano fonti vicine alla neonata commissione etica della Fifa, forse anche tangenti versate direttamente sui loro conti bancari. Tra gli esempi citati, il congresso della Confederazione africana di calcio del 2010, organizzato in Angola a gennaio: il Qatar sponsorizzò il meeting con circa 1,25 milioni di euro, ottenendo in cambio un accesso esclusivo ai delegati delle federazioni africane (quattro dei quali sedevano nel comitato esecutivo Fifa) per la promozione della candidatura a ospitare i Mondiali, mentre i rappresentanti degli altri Paesi in lizza poterono essere presenti solo come "osservatori". Oppure un'amichevole tra Brasile e Argentina, giocata il 17 novembre 2010 a Doha, per la quale ciascuna delle due federazioni ricevettero l'esorbitante compenso di 7 milioni di dollari.