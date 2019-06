Michel Platini, fermato ieri in Francia per essere interrogato in relazione all'inchiesta su presunti atti di corruzione nelle procedure d'assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, è stato rilasciato. Le sue prime parole all'uscita dalla sede dell'Ufficio centrale dell'anticorruzione a Nanterre: "Sono sempre stato sereno perchè mi sono sempre sentito totalmente estraneo a questa vicenda. Tutto ciò che è successo fa male, certo: ti presenti come testimone e vieni subito preso in custodia. Ma bisogna andare avanti". "Loro svolgono il loro lavoro e continuano nelle indagini, io ho cercato di rispondere a tutte le domande. Si tratta di una vecchia inchiesta, io mi sono sempre epresso con totale trasparenza su tutti i giornali", ha aggiunto Platini.