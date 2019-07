Il nuovo Palermo calcio ha trovato un nuovo proprietario. La società Hera Hora di Dario Mirri e dell'imprenditore italo-americano Antonino Di Piazza si è aggiudicata infatti la gara indetta dal Comune per rilevare il titolo sportivo della società rosanero calcio dopo l'esclusione dai quadri federali della stessa. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando, al termine della valutazione delle proposte giunte a seguito dell'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse al quale avevano risposto sei società. Tra queste anche la Holding Max, riconducibile al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, battuto dalla nuova società veicolo della famiglia Mirri creata assieme all’imprenditore Tony Di Piazza proprio per prelevare il titolo calcistico e iscrivere la squadra al campionato di Serie D.

Il capitale nominale della Hera Hora ammonta a 15 milioni di euro di cui 3,750 milioni (ossia il 25% della cifra totale) già stati versati. Dario Mirri - che dovrebbe diventare il presidente della nuova società rosanero - partecipa alla società con il 10% delle quote (375.750 euro già versati) a titolo personale, e un altro 50% attraverso il gruppo Damir (con 1,889 milioni), mentre Di Piazza ha il restante 40% delle quote.

Oltre a quella riconducibile al presidente della Sampdoria (Holding Max) sono rimaste fuori anche la Palermo FBC 1900 (presidente Sergio di Napoli), Cuore Rosa Nero (di Lucio Messina, Viaggi del Perigeo Roma, 4 società e tre professionisti), Palermo football Club (dei soci della Società Capri srl Napoli), e gli arabi della Zurich Capital funds di Londra.

Il sindaco di Palermo Orlando, sottolineando l'importanza di questa scelta, ha auspicato "il più ampio coinvolgimento della città nelle scelte future della società individuata", anche con forme di azionariato popolare. A questo punto il primo cittadino proporrà Hera Hora alla Figc per l'iscrizione della squadra nel campionato di serie D 2019/2020. Il 29 luglio alle 15 è il termine ultimo fissato dalla Federazione gioco calcio, per gli adempimenti necessari da parte della società prescelta. "Ci siamo presi una responsabilità di questa scelta in un contesto in cui il calcio in città era morto dopo le tante mortificazioni subite", ha concluso Orlando.