Barcellona, ecco Junior Firpo ​

Dopo l’attacco, occhio alla difesa. E’ in arrivo in blaugrana dal Betis Siviglia, il terzino sinistro nato a Santo Domingo ma con passaporto spagnolo Junior Firpo. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 27 milioni di euro, parti mai così vicine. Servirà l'ultimo ok del presidente Bartomeu dopo la tournée in Giappone.