Tutti pazzi a Seoul per la Juventus di Maurizio Sarri, frenata sul 3-3 in Corea del Sud dalla selezione dei migliori giocatori appartenenti al campionato nazionale. Tra questi figura il brasiliano Cesinha, trequartista dai trascorsi in patria (Bragantino e Atletico Mineiro tra le altre) ma in forza al Daegu FC dal gennaio 2017. Nessun confronto in campo con l’acclamatissimo Cristiano Ronaldo destinato in panchina, tuttavia quanto accaduto al minuto 45 rievoca eccome il fuoriclasse bianconero: è proprio di Cesinha il provvisorio 2-1 a favore del Team K League, diagonale vincente che batte Pinsoglio e scatena l’entusiasmo del World Cup Stadium. Merito soprattutto dell’esultanza in stile CR7.

Cesinha esulta come CR7, che non la prende bene

Insieme ai compagni Eder e Bokyung, infatti, Cesinha si è esibito nella popolarissima esultanza di Cristiano Ronaldo: imitato il "Siuuu" del portoghese per la gioia del pubblico ma non dello stesso CR7. Le telecamere hanno infatti indugiato sul numero 7 bianconero che, in panchina, non ha trattenuto una smorfia per la riproduzione non casuale della sua esultanza. Probabilmente un omaggio quello inscenato dal brasiliano, tesi confermata dalle spiegazioni tra i due all’intervallo: il conciliabolo tra i due giocatori nel tunnel si conclude infatti con un abbraccio e il sorriso di Cristiano.