Dicono di lui

Molte le testimonianze raccolte tra parenti, amici ed ex giocatori, compagni ed avversari, un un’unica voce, un unico coro, per testimoniare l’unicità dell’uomo e la grandezza del campione.

Tra questi, emozionante il brano “Mi chiamo Gaetano”, che Giuseppe Fulcheri, compositore, autore e sceneggiatore ha dedicato proprio a Gaetano Scirea.

"Sono juventino dalla nascita e ancor di più dal periodo della Juventus di Scirea e Platini, miei idoli da bambino e da ragazzo, racconta Giuseppe Fulcheri. Una notte dell’inverno scorso ho sognato Gaetano Scirea. Mi sono svegliato all’improvviso, sereno ed emozionato, mi sono alzato dal letto e sono andato a sedermi al pianoforte. In pochi minuti è nata Mi Chiamo Gaetano. Scirea, per me e per tantissima gente, è stato ed è un esempio di vera eleganza, perché la vera eleganza non è mai gridata né ostentata, ma si esprime sottovoce, senza clamore. Il piacere profondo di aver scritto questa canzone sta nell’aver provato a dimostrargli la riconoscenza che ho per lui e per tutto quello che ha regalato alla mia vita di bambino, di adolescente e di adulto".

Parte dei proventi del brano saranno destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro Onlus per sostenere l'Istituto di Candiolo, centro di ricerca e cura in ambito oncologico.

Un omaggio al fuoriclasse e all'uomo, che anche noi vogliamo ricordare così.