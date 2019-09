"Ci dobbiamo preoccupare del fatto che l’Italia sta diventando un Paese razzista?". Questa la prima domanda dell’intervista esclusiva fatta da Sky Sport al presidente della FIFA Gianni Infantino, che sgombera il campo da dubbi e non lesina critiche a riguardo. "Sì, dobbiamo preoccuparci – esordisce – Il razzismo è un problema in Italia, come in altre parti del mondo. Dovrebbe essere un Paese moderno, civile, educato e invece… Penso che ci si stia muovendo in una direzione sbagliata, ma non bisogna mai generalizzare. Sappiamo bene che si parla di un gruppo di idioti, però bisogna lottare e condannare questi atteggiamenti. È necessario estirparlo e fare in modo che il razzismo non abbia alcun tipo di posto nella nostra società". E le giustificazioni di sorta non fanno altre che complicare una battaglia definita di civiltà. "Un idiota è già troppo. Se sono un gruppo vuol dire che si è andati ben oltre il comprensibile. È assurdo che esistano. Bisogna identificare le persone, pena certa per i responsabili: metterle in galera, buttarli fuori dagli stadi e fare in modo che siano puniti. Non vedo per quale motivo bisogna nascondere la verità, non parlare di quello che succede, dire che non è grave. No, non si fa così. Bisogna lottare in maniera concreta. Siamo nel 2019, non dovrebbe essere un problema identificare l’idiota – o il gruppo di idioti – prenderli, metterli fuori dagli stadi e dentro per qualche giorno in cui possono chiarirsi un po’ le idee".