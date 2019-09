Asamoah: "Lukaku può fare ancora meglio"

Episodi che hanno coinvolto anche Lukaku, durante la sua prima gara in trasferta con la maglia nerazzurra a Cagliari: “È un giocatore fantastico – prosegue Asamoah – in poco tempo è già riuscito a fare tanto per la squadra in fase offensiva e difensiva. Sono sorpreso dal suo impatto: i nuovi giocatori che arrivano in Italia fanno fatica ad ambientarsi. Lui invece è entrato subito nel meccanismo, capito dal primo momento come rendersi utile. Secondo me può fare ancora meglio”. Lukaku è soltanto una delle tante ragioni che hanno permesso all’Inter di partire con il piede giusto in Serie A: “Stiamo lavorando tanto, in maniera giusta e continuiamo a ragionare per obiettivi minimi. Partita dopo partita, consapevoli di dover dare sempre il massimo. Raccogliere quattro vittorie in fila in questo avvio non è una cosa semplice, non sono risultati che ti piovono addosso. Continuiamo su questa strada, anche perché mancano ancora un sacco di gare. Quando si vince tutto diventa più facile: i successi ti danno energia e voglia. La cosa positiva è che ogni partita dimostriamo di crescere come squadra, sappiamo che c’è bisogno di tempo per inserire i nuovi arrivati”. Rivoluzione in campo e soprattutto in panchina: “Conte è un allenatore che chiede sempre il massimo: questo permette ai giocatori di essere fisicamente pronti quando scendono in campo. Mentalmente siamo sempre sul pezzo”. Felici sì quindi, basta non parlare di Scudetto: “Noi al momento non pensiamo alla vittoria del campionato. Ogni gara è l’occasione per ottenere un risultato positivo, non guardiamo oltre. Vogliamo arrivare fino alla fine del campionato proseguendo su questa strada”.