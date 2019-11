Attraverso un comunicato ufficiale, la Fifa ha imposto al Cardiff di versare 6 milioni di euro nelle casse del Nantes. Si tratta della prima rata (già notificata a settembre) per il trasferimento dell'attaccante argentino, scomparso tragicamente in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. Se la somma non verrà pagata entro 45 giorni, il club francese non potrà muoversi sul mercato per le prossime tre sessioni

Tre sessioni senza mercato se non verrà pagata entro 45 giorni la prima rata da 6 milioni di euro. È quanto ha stabilito la Fifa in merito al caso del trasferimento di Emiliano Sala, calciatore tragicamente scomparso in un incidente aereo sulla Manica lo scorso 21 gennaio. La decisione era stata annunciata a fine settembre, motivazioni ora notificate alle parti e consultabili sul sito della Fifa. Dopo lo schianto del velivolo sul quale viaggiava il giocatore, il Cardiff si era rifiutato di pagare al Nantes i 17 milioni di euro del cartellino in quanto riteneva che Sala non fosse ancora a tutti gli effetti un tesserato del club. Il FIFA Player's Committee ha invece ordinato ai Bluebirds di pagare la cifra corrispondente alla prima rata del trasferimento.

La decisione della Fifa

Come stabilito a settembre, era stato imposto al Cardiff di versare la prima rata di 6 milioni di euro (5,3 milioni di sterline) più il 5% di interessi al Nantes per il trasferimento del giocatore. Il club gallese ha sostenuto di non essere responsabile dell’intero importo poiché Sala non era ufficialmente un loro giocatore nel giorno del decesso: in particolare, il Cardiff ha rifiutato di versare pagamenti intermedi sostenendo che l’accordo non era legalmente vincolante. Il Comitato della Fifa ha tuttavia respinto le giustificazioni della società gallese per una serie di motivi: "I membri dell'Ufficio di presidenza hanno deciso di non tener conto di eventuali argomenti avanzati dal Cardiff di fronte alla Fifa in relazione alle circostanze che circondano la tragica morte del giocatore". È stata inoltre respinta la tesi del Cardiff in merito ad un trasferimento non completato, spiegando come la Federcalcio gallese avesse ottenuto "tutti i requisiti necessari" meno di due ore prima che il volo di Sala avesse lasciato Nantes. "Il trasferimento del giocatore dal Nantes al Cardiff deve essere considerato validamente concluso tra le parti. Quindi il giocatore era di proprietà del Cardiff", spiega la Fifa. Qualora il club gallese (che presenterà un ricorso alla corte arbitraria dello sport nelle prossime due settimane come scrive la BBC) non rispettasse il comunicato della Fifa pagando il Nantes entro 45 giorni, verrebbe punito con un blocco alle operazioni per tre sessioni di mercato. Il Comitato della Fifa ha chiarito che questa sentenza riguarda solo il pagamento della prima tassa sul trasferimento.