I Bleus si impongono nettamente nel loro quarto di finale, vincendo dopo essere passati in svantaggio nei minuti iniziali. Ora attendono in semifinale la vincente di Italia-Brasile

SPAGNA-FRANCIA UNDER 17 1-6

9' Valera (S), 21' Kouassi (F), 36' Mbuku (F), 46' Lihadji (F), 54' Pembele (F), 59' Rutter (F), 93' Aouchiche (F)



SPAGNA (4-3-3): Marques; Manzanares, Alacid, Marsà, Carballo; Kourouma (64' Escobar), Imaz (56' Vegara), Pedri; Valera (75' Aranda), Munoz, Moreno. Ct: Mansilla



FRANCIA (4-2-3-1): Zinga; Soppy, Kouassi, Matsima, Pembele; Agoume, Ahamada; Lihadji (89' Hassan), Aouchiche, Mbuku (68' Millot); Rutter (84' Muinga). Ct: Giuntini



Sarà la Francia l’avversaria della vincente del quarto di finale tra Italia e Brasile, in programma nella notte tra lunedì e martedì. A Goiania, i Bleus hanno strapazzato la Spagna vincendo 6-1, dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti del match. Prosegue dunque la marcia inarrestabile dei francesi di Jean-Claude Giuntini, capaci di collezionare solo successi in questo Mondiale Under17. Girone vinto a punteggio pieno battendo Cile, Corea del Sud e Haiti (segnando 7 reti e subendone una), ottavo di finale con un 4-0 all’Australia. Adesso, o l’Italia o il Brasile in semifinale.

Contro la Spagna, è German Valera a sbloccarla dopo 9’, con quello che è il secondo gol subìto dai francesi nel torneo. Servono poco più di 10’, però, alla Francia, per ristabilire la parità con Nianzou Kouassi, promettente centrale difensivo di proprietà del Psg, e all’intervallo la rimonta è già completata grazie al 2-1 firmato da Mbuku, già autore di una tripletta contro l’Australia.

Nella ripresa, la Francia mette subito le cose in chiaro, fin dal 46’, quando Lihadji fa 3-1, avviando di fatto le operazioni per la goleada: al 54’ è già 4-1 (Pembele), passano 5’ e arriva il 5-1 di Rutter. Set chiuso nel recupero, quando Aouchiche, al 93’, trova la sesta rete con cui si completa l’umiliazione degli spagnoli, che fin qui avevano subìto appena 2 reti in tutto il Mondiale.