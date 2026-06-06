Juve, archiviata l'indagine sul bilancio 2022

Si chiude con l'archiviazione del GIP di Roma il procedimento che riguardava il bilancio della Juventus chiuso il 30 giugno 2022, un filone di indagine nato nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”. L’inchiesta principale era iniziata nel 2021 dalla Procura di Torino e aveva portato al patteggiamento di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici al Tribunale di Roma presso cui era stata trasferita l’indagine. Sul fronte sportivo, nel 2023, la Juventus era stata penalizzata di 10 punti ed esclusa per un anno dalle Coppe europee dalla Uefa. A comunicare la fine di questo filone del procedimento è lo stesso club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022” Questo filone di indagine era emerso il 6 dicembre 2023, quando la Juventus aveva comunicato di aver ricevuto una richiesta di acquisizione di documenti sui bilanci al 30 giugno 2022. Un’inchiesta iniziata dalla Procura di Torino e poi trasferita a Roma, come tutta l’inchiesta “Prisma”. Sin dall’avvio di questo filone, va specificato, il club bianconero non era coinvolto come indagato, ma erano coinvolti alcuni esponenti aziendali. Le indagini vertevano sugli stessi argomenti dell’inchiesta principale, ovvero le cosiddette “plusvalenze” e le “manovre stipendi”. La richiesta di archiviazione da parte dei Pm romani era stata formulata il 9 ottobre 2025 ed era stata comunicata nella semestrale del club al 31 dicembre 2025. Ora è arrivata anche la decisione del GIP che chiude quindi questo capitolo della vicenda con l’archiviazione.