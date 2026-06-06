Mancini, l'intervista live dal Festival della Serie A: "Vialli? Come perdere un fratello"
Puntata speciale de "L'uomo della Domenica", direttamente dal Festival della Serie A. Giorgio Porrà intervista Roberto Mancini, a Parma per ritirare il premio Legendary Coach. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'ex ct della Nazionale
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Quanto erano importanti i discorsi di Vialli per i ragazzi dell'Europeo?
"I discorsi di Luca ai ragazzi erano emozionanti, erano concentratissimi. È stato molto importante"
Sul gol di tacco
"Maradona non l'ho mai visto fare quel gol lì. Noi in allenamento lo abbiamo fatto almeno tre volte"
Più grande successo da allenatore?
"Ogni vittoria è importante, ma la vittoria dell'Europeo è qualcosa di straordinario. La metto sopra a tutte le altre. 4 anni senza mai perdere, un record mondiale: 30 vittorie e 7 pareggi. Anche meglio del Brasile di Pelé e Argentina di Maradona. Bravi i calciatori a crederci"
Sull'amicizia con Vialli
"A me piaceva avere palla, colpirlo e fargli fare gol. Questo è accaduto spesso. A me piaceva fare assist, avere Luca che faceva di tutto per fare gol. Ero molto felice di questa cosa"
Vialli sarebbe voluto diventare presidente della Sampdoria: Mancini tornerà lì?
"Ci sarebbe questa idea, non so se sarà possibile ma sì"
Il retroscena
"Eravamo a Londra per un torneo precampionato e ci avevano dato un hotel veramente assurdo. Sono andato da Boškov ma lui non voleva cambiare. Poi ho chiamato Mantovani e abbiamo cambiato hotel"
Boškov vi chiamava merde?
"Ogni tanto gli scappava". Mancini fa poi l'imitazione di Boškov mentre lo dice: "Siete delle merde"
Su Boškov
"Usava queste metafore ma diceva grandi verità, ma era molto intelligente e prima allenava il Real Madrid. È stata una meraviglia essere allenati da lui. Ci ha fatto pensare veramente che potessimo diventare come il Real"
Boškov diceva che Vialli e Mancini andavano a letto con il pigiama della Sampdoria: solo una metafora?
"Beh, insomma. Ci è andato vicino. Lui sapeva che facevamo queste cose con i colori della Samp. Noi abbiamo vissuto circa 10 anni insieme alla Samp. Abbiamo dormito 10 anni insieme? A un certo punto Luca ha cominciato a russare, ho chiesto il divorzio. Dopo qualche anno di convivenza abbiamo deciso di prendere delle camere singole. Noi abbiamo messo in campo le nostre qualità, ma il merito è di Mantovani che ha preso degli italiani fortissimi"
Vialli ci insegna a non dare nulla per scontato
"Negli ultimi 5 anni ci ha dimostrato una forza straordinaria, anche durante l'Europeo. Ci teneva a stare con la squadra durante le cure. Non bisogna sprecare nulla nella vita perché accadono cose incredibili quando meno te lo aspetti"
L'abbraccio con Vialli
"Siamo tornati a Wembley in un momento meraviglioso. Tornarci 30 anni dopo averci perso una finale di Coppa Campioni con la Samp e riuscire a vincere un Europeo... Credo che in quell'abbraccio ci sia stato tutto"
Il rapporto con Vialli
"Quando perdi un amico che lo è stato per tutta la vita, abbiamo passato insieme tutta la vita. Insieme abbiamo passato qualcosa di straordinario, è stato uno dei migliori attaccanti in assoluto e un uomo con delle qualità incredibile. Qunado hai un amico così, nel momento in cui lo perdi, qualcosa accade perché perdi un punto di riferimento. Eravamo come fratelli, è come aver perso un fratello"
Su Balotelli e la frase citata dal sindaco di New York Mamdani
"Per questo lui fa il sindaco di New York e non l'allenatore (ride ndr.). Mario è stato un grande giocatore e, come hai detto tu, ha fatto di tutto per autosabotarsi. Avrebbe potuto fare di più, ma qualcosa ha fatto. Ma è una persona per bene"
Chiedere scusa?
"Dovrei farlo con tante persone, spesso l'ho fatto, con tante persone. Quando uno sbaglia deve chiedere scusa, ma sbagliare capita a tutti e chiedere scusa è giusto"
C'è un'offesa che non ha mai digerito?
"Ce ne sono state tantissime ma non è molto importante. Capita, ognuno di noi deve comportarsi come è giusto che sia, accettare a volte e altre lasciare andare. Un po' come gli elogi o le cose belle, anche quelle devono essere lasciate andare"
Mancini inquieto, imprevedibile e poco diplomatico?
"Mi riconosco in parte in questo identikit. Le persone possono anche smussare qualche angolo, migliorare. Non sempre ma qualche volta sì"
Ti senti a tuo agio al Teatro Regio?
"È un posto meraviglioso, sicuramente mi sento a mio agio. Stare nel bello fa sentire a suo agio tutti. Parma è una città speciale per me, dove ho vissuto tanti momenti belli"
Come stai?
"Sono stato invitato qua per ritirare un premio e non sapevo dell'intervista altrimenti non sarei venuto (ride ndr). Sto bene, grazie"
Festival della Serie A, Mancini premiato con il Legendary Coach
Dopo Marotta e Del Piero, il Festival della Serie A a Parma continua con l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, che ritirerà il Legendary Coach durante lo speciale de "L'Uomo della Domenica", condotto da Giorgio Porrà