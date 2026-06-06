Boškov diceva che Vialli e Mancini andavano a letto con il pigiama della Sampdoria: solo una metafora?

"Beh, insomma. Ci è andato vicino. Lui sapeva che facevamo queste cose con i colori della Samp. Noi abbiamo vissuto circa 10 anni insieme alla Samp. Abbiamo dormito 10 anni insieme? A un certo punto Luca ha cominciato a russare, ho chiesto il divorzio. Dopo qualche anno di convivenza abbiamo deciso di prendere delle camere singole. Noi abbiamo messo in campo le nostre qualità, ma il merito è di Mantovani che ha preso degli italiani fortissimi"