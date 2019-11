Italia-Brasile Under 17, formazioni e risultato in diretta live dei quarti dei Mondiali

Nei quarti di finale del Mondiale Under 17 la Nazionale di Nunziata sfida il Brasile. Davanti confermati Gnonto e Cudrig, Tongya come rifinitore allo loro spalle. Padroni di casa senza la stella Talles Magno, fari puntati sulla punta Kaio Jorge. Chi vince va in semifinale contro la Francia, che ha eliminato la Spagna con un nettissimo 6-1. La diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football dalle 23.50