È dal 2015 che Karim Benzema non viene convocato in Nazionale. Nel frattempo la Francia ha perso un Europeo in casa in finale e ha vinto un Mondiale in Russia, senza però il centravanti del Real Madrid. Che, almeno secondo quanto dichiarato dal presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet, non verrà più convocato: "Karim Benzema è un grande giocatore, non ho mai messo in dubbio le sua qualità. Inoltre, al Real Madrid si sta dimostrando uno dei migliori nella sua posizione. Ma la sua avventura con la Francia è finita", ha dichiarato a RMC Sport.

La risposta di Benzema: "Solo io metterò fine alla mia carriera internazionale"

Non si è fatta attendere la risposta di Karim Benzema, che non si arrende a questa decisione della Federcalcio francese e ha prontamente replicato a Le Graet: "Noel pensavo che non avessi interferito nelle decisioni del selezionatore! Sappi che io, solo io, metterò fine alla mia carriera internazionale. Se pensi che io sia finito, fammi giocare per uno dei paesi per i quali sono idoneo e vedremo", ha scritto su Twitter l'attaccante del Real Madrid.