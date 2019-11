Il pareggio senza reti tra Turchia e Islanda fa felice sia i turchi che la Francia, con entrambe che conquistano la qualificazione ai prossimi Europei. Queste ultime due formazioni, rispettivamente a 20 e 19 punti nel girone H, in virtù di questo risultato hanno staccato in modo decisivo proprio l’Islanda che, a quota 16 dopo nove giornate, non potrà più raggiungere il secondo posto che vale un pass per il torneo. Già tagliate fuori dalla corsa invece Albania, Andorra e Moldavia nello stesso gruppo.