Mondiali Beach Soccer 2019, il calendario delle partite in Paraguay

Al via in Paraguay la decima edizione della competizione, con il Brasile campione in carica. Su Sky Sport Collection tutte le 32 partite della FIFA Beach Soccer World Cup. Fra le protagoniste anche l’Italia, che stasera, giovedì 21 novembre aprirà la competizione affrontando Tahiti: live dalle 20.15 (anche su Sky Sport Uno)

Esordio mondiale in Paraguay per l'Italia e decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup al via. La formula della competizione prevede 16 nazionali partecipanti, in quattro gruppi da quattro squadre. La prima fase a gironi si svolge dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il titolo (1° dicembre). 32 match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion e in onda su Sky Sport Collection.

Fra le protagoniste anche l’Italia, che dopo il quarto posto ottenuto a ottobre nei World Beach Games avrà il compito di aprire questa sera il mondiale, nel match inaugurale contro Tahiti. Diretta dalle ore 20.15 (anche su Sky Sport Uno), con la telecronaca di Dario Massara. Oltre a Tahiti, nel girone B degli Azzurri anche Uruguay e Messico, che l’Italia affronterà, rispettivamente, il 23 e il 25 novembre. La Nazionale di Emiliano Del Duca, allora allenata dall'ex attaccante di Milan e Parma Massimo Agostini, chiuse al quarto posto anche nell'ultima edizione svoltasi nel 2017. Alle Bahamas, ad imporsi in finale proprio contro Tahiti fu il Brasile.

La programmazione della prima fase a gironi su Sky Sport Collection

Giovedì 21 novembre

Ore 20.15 Italia-Tahiti: Sky Sport Collection e Sky Sport Uno (telecronaca Dario Massara)

Ore 21.50 Svizzera-Stati Uniti (telecronaca Stefano Locatelli)

Ore 23.25 Uruguay-Messico (telecronaca Antonio Nucera)

Notte giovedì 21-venerdì 22 novembre

Ore 1 Paraguay-Giappone (telecronaca Andrea Marinozzi)

Venerdì 22 novembre

Ore 20.15 Senegal-Russia (telecronaca Dario Massara)

Ore 21.50 Portogallo-Nigeria (telecronaca Antonio Nucera)

Ore 23.25 Bielorussia-Emirati Arabi Uniti (telecronaca Andrea Marinozzi)



Notte venerdì 22-sabato 23 novembre

Ore 1 Brasile-Oman (telecronaca Lucio Rizzica)



Sabato 23 novembre

Ore 20.15 Tahiti-Messico (telecronaca Lucio Rizzica)

Ore 21.50 Stati Uniti-Giappone (telecronaca Stefano Locatelli)

Ore 23.25 Italia-Uruguay (telecronaca Antonio Nucera)



Notte sabato 23-domenica 24 novembre

Ore 1 Paraguay-Svizzera (telecronaca Paolo Redi)



Domenica 24 novembre

Ore 20.15 Russia-Emirati Arabi Uniti (telecronaca Davide Polizzi)

Ore 21.50 Nigeria-Oman (telecronaca Antonio Nucera)

Ore 23.25 Bielorussia-Senegal su (telecronaca Stefano Locatelli)

Notte domenica 24-lunedì 25 novembre

Ore 1 Brasile-Portogallo (telecronaca Lucio Rizzica)

Lunedì 25 novembre

Ore 20.15 Italia-Messico su Sky Sport Collection e Sky Sport Uno

Ore 21.50 Giappone-Svizzera

Ore 23.25 Tahiti-Uruguay



Notte lunedì 25-martedì 26 novembre

Ore 1 Stati Uniti-Paraguay



Martedì 26 novembre

Ore 20.15 Emirati Arabi Uniti-Senegal

Ore 21.50 Oman-Portogallo

Ore 23.25 Russia-Bielorussia



Notte martedì 26-mercoledì 27 novembre

Ore 1 Nigeria-Brasile