World Cup Beach Soccer, conosciamo meglio tutti gli azzurri mondiali

25/36

Il Ct Emiliano Del Duca l’ha subito convocato in Nazionale e alla sua prima stagione in azzurro è riuscito a centrare la porta 18 volte in 39 partite. Una stagione d’oro culminata con il premio Best Rising Star 2019. Josep Junior, precoce in tutto: ha iniziato a giocare a beach soccer a 5 anni! Per età è uno dei più giovani azzurri a partecipare a un Mondiale. Vive in Brasile, si allena sulla mitica spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro. E quando non gioca in Italia veste la maglia del glorioso Vasco Da Gama BS