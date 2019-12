Sono passati ormai dieci anni dalla straordinaria stagione che vide l'Inter vincere tutto: campionato, Coppa Italia e Champions League portarono allo storico 'Triplete'. In panchina c'era José Mourinho, in campo calciatori all'apice della carriera che diedero il meglio in quell'annata straordinaria. Nella rosa nerazzurra c'era anche Marco Materazzi, uno che anche dopo aver smesso ha sempre mostrato grande attaccamento all'Inter. E l'ex difensore campione del mondo ha celebrato la vittoria della Champions League del 2010 sul suo profilo Instagram, lanciando anche una frecciata a Zlatan Ibrahimovic. "Veni, vidi, vici. Sempre e comunque grazie Ibrahimovic, senza di te non l’avremmo mai vinta", il messaggio di Materazzi.

"Mandai Materazzi all'ospedale..."

Il motivo di questo post? Il difensore ha voluto rispondere allo stesso Ibra, che in una recente intervista aveva parlato così: "In un derby ho mandato Materazzi in ospedale, aspettavo quel momento da 4 anni...". E l'ex centrale italiano ha risposto su Instagram, ricordando la famosa cessione dello svedese al Barcellona per 46 milioni più il cartellino di Samuel Eto'o. Il camerunese fu decisivo per i successi dell'Inter, Ibra invece la Champions League non riuscì a vincerla. E oggi Materazzi ha utilizzato tutto questo per rispondere al fuoriclasse svedese.