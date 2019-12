Neymar-Messi-Suarez, è rimpatriata su Instagram: selfie e sorrisi dall'Uruguay

I tre ex compagni di squadra al Barcellona si ritrovano al party per l'anniversario di nozze di Luis Suarez e signora: è subito selfie con un pallone e un'emoji che simboleggia un cuoricino. Oggi avversari in campo ma ancora amici fuori. Nella rimpatriata blaugrana di Neymar anche Jordi Alba e Busquets

Ex compagni di squadra, ancora amici fuori dal campo. Storia di Leo Messi, Luis Suarez e Neymar. Fino all'estate 2017 protagonisti dell'attacco fenomenale del Barcellona, prima che l'attaccante brasiliano passasse al Paris Saint-Germain, i tre si sono ritrovati a Punta del Este, in Uruguay, in occasione dell'anniversario di nozze di Suarez con sua moglie Sofía Balbi. Lo racconta un selfie postato in una Instagram story da Neymar, con i tre sorridenti e tre emoticon: un pallone e due faccine che ricordano un cuore. Simbolo di un affetto sempre presente, che va oltre la condivisione di uno spogliatoio o di una maglia di club, per un tridente in grado dal 2014 al 2017 di realizzare 379 reti e vincere con la maglia del Barcellona una Champions League, una Coppa del Mondo per Club, due edizioni della Liga, altrettante Supercoppe di Spagna e tre Coppe di Spagna..

Non solo Messi e Suarez: presenti anche Jordi Alba e Busquets

Secondo quanto raccontato dai media uruguaiani, Neymar ha raggiunto Punta del Este nella serata di natale con un volo privato proveniente da Rio de Janeiro, insieme a cinque o sei amici. Il brasiliano ha soggiornato in un noto hotel con vista sul mare e, dopo essersi concesso una sauna e una cena all'interno della struttura, ha trascorso qualche ora al Casinò. Messi non è però l'unico blaugrana che l'attaccante brasiliano ha incrociato nel party di Suarez e signora. Alla festa, tra gli altri, c'erano anche Jordi Alba e Sergio Busquets, protagonisti di un'altra storia su Instagram con Neymar. I tre sorridono e ballano. Divertiti, come vecchi amici. Come ai tempi del Barcellona.