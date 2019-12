Tutti a caccia di CR7: dove vedere i Globe Soccer Awards 2019 in tv e streaming

Torna l'appuntamento con i Globe Soccer Awards, arrivati all'11^ edizione. L'evento in programma il 29 dicembre a Dubai sarà trasmesso su Sky Sport Collection e in diretta streaming su skysport.it. L'elenco dei candidati è guidato da Cristiano Ronaldo, a caccia del 4° titolo consecutivo di miglior giocatore. Per la prima volta si premiano le stelle del calcio femminile

Torna l'appuntamento con i Globe Soccer Awards, riconoscimento assegnato a Dubai e arrivato all'edizione numero 11. Sette le categorie che saranno premiate nell'appuntamento di domenica 29 dicembre (ore 17.30 in Italia), in un elenco guidato da Cristiano Ronaldo: l'attaccante della Juventus è infatti a caccia del quarto titolo consecutivo di miglior giocatore, che sarebbe il sesto in carriera. A stabilire i vincitori sarà una giuria internazionale composta tra gli altri da Fabio Capello e Antonio Conte, Eric Abidal e Luis Figo. A confermare la loro presenza alla serata del Madinat Jumeirah sono stati sin qui nomi del calibro di Ryan Giggs, Miralem Pjanic, Sara Gama della Juventus, Romelu Lukaku, Edwin van der Sar, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Pierluigi Collina.

Dove vedere i Globe Soccer Awards 2019

L'undicesima edizione dei Globe Soccer Awards sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Collection (canale 205) e in diretta streaming su Skysport.it. L'evento avrà il via alle 17.30.

I nomi in gara nelle sette categorie

I candidati delle sette categorie in gara sono stati svelati a fine ottobre. A contendersi il, premio di Best Men's Player saranno Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. il riconoscimento sarà riservato per la prima volta anche alle migliori calciatrici con il Best Women's Player, sezione che vede in lizza Lucy Bronze (vincitrice della Champions con il Lione), Amandine Henry e le due campionesse del mondo degli Stati Uniti Alex Morgan e Megan Rapinoe. Per il titolo di Best Coach ecco un terzetto, formato da Erik Ten Hag (Ajax), Fernando Santos (Portogallo) e Jurgen Klopp (Liverpool). Liverpool, Ajax e Lione femminile si contendono invece lo scettro di Best Club, mentre il premio di Best Revelation Player vede in finale gli enfant prodige Joao Felix dell'Atletico Madrid, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland del Salisburgo e Ansu Fati, ultima stellina lanciata dal Barcellona. Spazio anche ai procuratori con il Best Agent, titolo che vede in corsa Jorge Mendes, Mino Raiola e Federico Pastorello. Spazio anche per il Best Sporting Director, categoria riservata ai direttori sportivi: il rapppresentante dalla Serie A è il laziale Igli Tare, componente di una lista di candidati che include anche Andrea Berta dell’Atletico Madrid, Eric Abidal (Barcellona) e Marc Overmars (Ajax).