4/9

BEST COACH OF THE YEAR. Cinque i protagonisti in panchina candidati al titolo di miglior allenatore: c’è Massimiliano Allegri reduce dai trionfi con la Juventus, lui come Jürgen Klopp sul tetto d’Europa grazie alla festa del Liverpool in Champions League. Il successo in Nations League con il Portogallo avanza la nomination di Fernando Santos, Ct di una Nazionale come Djamel Belmadi che ha sollevato la Coppa d’Africa alla guida dell’Algeria. A completare il gruppo ecco Erik ten Hag, tris di vittorie in patria con l’Ajax trascinato anche in Europa