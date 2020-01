Daniele De Rossi si ritira: addio al Boca, torna in Italia

Daniele De Rossi dice basta. Si conclude a 36 anni la carriera dell'ex giocatore della Roma. Nonostante il contratto in scadenza con il Boca Juniors nel prossimo giugno, il centrocampista italiano ha deciso di smettere. Già nelle settimane scorse dopo il cambio dei vertici della società di Buenos Aires, erano emersi dubbi sulla permanenza di De Rossi in Argentina. L'italiano nelle prossime ore spiegherà in conferenza stampa i motivi del suo addio e i progetti futuri. Attesa dunque la decisione sul suo futuro fuori dal campo, con un eventuale ritorno a Roma con un nuovo ruolo. Possibile dunque l'inizio della carriera da dirigente come proposto dallo stesso Guido Fienga durante la conferenza di addio alla Roma, sia un percorso da allenatore come più volte espresso dallo stesso giocatore.

L'ultimo anno al Boca Juniors

Dopo l'addio alla Roma, sancito con la conclusione del contratto in giallorosso, De Rossi si era trasferito al Boca Juniors nell'estate del 2019. Un sogno nel cassetto realizzato quello di trasferirsi nella squadra Argentina, che si era concretizzato anche grazie all'aiuto del suo amico ed ex compagno Burdisso. L'ex Inter e Roma infatti era il direttore sportivo del Boca Juniors nell'estate 2019. Al Boca però per De Rossi solamente sei partite e un gol in stagione, con qualche infortunio che ne ha impedito la continuità di prestazione in campo. Nel mese di dicembre il rapporto tra l'italiano e il club di Buenos Aires si era incrinato. Le elezioni della società hanno cambiato i vertici del Boca Juniors, che più volte avevano dimostrato accortezza nelle affermazioni riguardo la situazione dell'ex Roma. Ora è arrivata la decisione di lasciare per sempre il calcio giocato, prima ancora della conclusione del contratto. Per De Rossi inizierà una nuova vita, senza gli scarpini ma sempre vicina ai campi di calcio.