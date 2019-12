De Rossi, Pirlo e Nesta: cena a Roma per i tre campioni del mondo

Metti tre campioni del mondo a cena. Succede, soprattutto in periodi di feste natalizie e auguri sotto l'albero. Protagonisti Alessandro Nesta, Andrea Pirlo e Daniele De Rossi. Compagni di avventura nella vittoria dei Mondiali 2006 con la maglia dell'Italia, in campo per diversi anni nella stessa squadra (Nesta e Pirlo al Milan) o da avversari, i tre si sono ritrovati a Roma, nel ristorante Johnny Micalusi, per condividere una serata a tavola tra cibo e ricordi. "Campioni veri" è il testo del post che accompagna lo scatto della cena. Un incrocio tra bacheche ricche di trofei e percorsi professionali differenti: l'unico ancora in attività è Daniele De Rossi, il più giovane dei tre con i suoi 36 anni, che dopo la fine del suo percorso con la Roma ha scelto di affrontare la sfida del calcio argentino con la maglia del Boca Juniors. Alessandro Nesta, oggi 43 anni, allena il Frosinone terzo in Serie B e a -2 dalla promozione, mentre Andrea Pirlo è spesso ospite dei salotti di Sky Sport nei panni di opinionista. Insieme totalizzano 308 presenze in azzurro e rappresentano un pezzo di storia del calcio italiano. Riunito a cena in un'occasione speciale.