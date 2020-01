17/17 ©LaPresse

ALTRI GOL LAMPO IN COPPA. Non solo Lukaku tra i marcatori più rapidi nella competizione negli ultimi trent’anni, tuttavia non vi è una certezza assoluta riguardo ai goleador e alle partite più datate o disputate nei turni preliminari. Doveroso citare tutti i protagonisti in rigoroso ordine cronologico: Zanone in Pescara-Milan (28 agosto 1988), Tita in Pescara-Ancona (14 settembre 1988), Lentini in Torino-Sampdoria (6 febbraio 1991), Grun in Palermo-Parma (4 settembre 1991), Di Stefano in Leffe-Lucchese (22 agosto 1993), Albieri in Spal-Reggiana (28 agosto 1996), Mirabelli in Cesena-Cremonese (23 ottobre 1996), Pasino in Reggina-Livorno (30 agosto 1998), Del Prete in Fidelis Andria-Lecce (1 settembre 1999), Zubin in Monza-Lumezzane (15 settembre 1999), Bressan in Fiorentina-Perugia (15 dicembre 1999), Cammarata in Cittadella-Cagliari (20 agosto 2000), Ganz in Ancona-Brescia (25 settembre 2002), De Giorgio in Cavese-Lecce (19 agosto 2006), Musacci in Sassuolo-Alessandria (8 agosto 2009), Calliari in Lumezzane-Gallipoli (9 agosto 2009), Gavazzi in Venezia-Andria (5 agosto 2012), Sforzini in Grosseto-Carpi (12 agosto 2012), Kirilov in Trapani-Cremonese (17 agosto 2014), Espeche in Foggia-Lucchese (2 agosto 2015) e Piccolo in Spezia-Brescia (8 agosto 2015)