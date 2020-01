7/11 ©Getty

Come Lukaku senza hat trick in stagione, ma davanti a lui e ad Aguero per numero (6) di marcature multiple. È proprio il capocannoniere della Serie A (20 gol in 18 giornate) e bomber da 23 reti in 24 gare stagionali a trovare posto in questa speciale classifica. D’altronde Immobile ha regalato una doppietta ben 6 volte in campionato: ne sanno qualcosa Sampdoria (25 agosto) e Bologna (6 ottobre), Atalanta (19 ottobre) e Torino (30 ottobre) oltre a Udinese (1 dicembre) e Brescia (5 gennaio)