A Los Angeles la prima squadra di calcio mista: è la LA 10 FC di Alex Del Piero

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile”, il commento sui social della centrocampista inglese, Lianne Sanderson, una stagione a Torino con la maglia della Juve (dal 2018 al 2019). “Abbiamo fatto la storia. Siamo state le prime donne a giocare in una partita semiprofessionista in UPSL". Stessa emozione anche per la compagna - anche in bianconero, per lei 7 presenze- Ashley Nick. "Amo questo gioco- le parole della centrocampista americana- e devo ammettere che mi è piaciuto giocare con gli uomini. Per imparare e crescere". Bravo Alex!