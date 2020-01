3/23

GIANLUCA ZAMBROTTA: dopo la vittoria della Coppa del Mondo diventò presidente onorario del Como (squadra nella quale è cresciuto) e passò dalla Juve al Barça. All'esperienza in blaugrana è seguita quella al Mian, prima di chiudere al Chiasso. Ha poi allenato il club svizzero e fatto esperienza come manager in Cina. Con la nomina di Gabriele Gravina a presidente della FIGC, Zambrotta è stato scelto dall'AIC come consigliere federale. È ambasciatore per l'Europeo 2020