I Signori del Calcio, Collina. I 60 anni di un Signor Arbitro

Domani, 13 febbraio, il più grande arbitro di tutti i tempi e attuale responsabile della Commissione Arbitrale FIFA Pierluigi Collina compie 60 anni. E' stata l'occasione per incontrarlo e realizzare una puntata speciale de "I Signori del Calcio". Nella lunga intervista emergono soprattutto l'aspetto umano di Collina, le sue passioni come quella fortissima per il basket, gli aneddoti di vita come il trasferimento dalla sua Bologna (dove è stata realizzata l'intervista) in Versilia, oltre naturalmente alle curiosità sulla sua carriera.

In uno dei due estratti dello Speciale che proponiamo, Collina parla di quando, persi improvvisamente i capelli alla fine del 1984, venne incredibilmente fermato per un paio di mesi per non meglio precisate ragioni di opportunità, per poi essere spedito a sostenere una sorta di gara-test. Queste le sue parole: "Mi mandarono ad arbitrare una partita in Interregionale, su un campo che faceva a quel tempo 5-6 mila spettatori... una sorta di test per vedere come reagisse la gente a un arbitro senza capelli. La partita era Latina-Spes... non mi ricordo delle partite di Champions, ma ricordo esattamente questa, perché pensare che il mio futuro potesse dipendere da un aspetto tricotico e non da una qualità in campo per me era un'assurdità. Devo dire grazie al pubblico di Latina, che era molto più interessato alla qualità dei miei fischi che all'aspetto estetico... Ricominciai ad arbitrare e fine del problema. Quando vedo un bambino col cappellino perché si vergogna di far vedere che non ha capelli mi commuovo perché lo capisco, l'ho vissuto anche io. Però gli vorrei dire che una bella testa senza capelli è comunque, assolutamente bella".