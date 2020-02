Sky Sport Quiz. Sorrentino, la domanda è su di lui e su Instagram risponde: “La so!”

L’ex portiere del Chievo si candida come concorrente del game show di Sky Sport rispondendo sul suo profilo Instagram ad una domanda che lo vede protagonista. Ma Marco Cattaneo rilancia la sfida...

Chi è stato il primo portiere di Serie A a parare un rigore a Cristiano Ronaldo? La domanda è quella posta al concorrente (Divo, "tuttologo" dei portieri) durante la quarta puntata di Sky Sport Quiz Reward, il nuovo game show in onda ogni venerdì alle 21 su Sky Sport Uno.

La risposta è semplice... “La so”. Soprattutto se a rispondere, sui social, è il diretto interessato. Ovvero colui che quel 21 gennaio 2019 ipnotizzò CR7, ad oggi ancora l’unico portiere in Serie A ad esserci riuscito. Stefano Sorrentino si candida dunque a partecipare al quiz condotto da Marco Cattaneo e Sara Brusco?

Ed è proprio il giornalista di Sky Sport a rilanciare la sfida all’ex Chievo con una serie di domande. In che data? A quale minuto? Su che lato, quanto finì la partita, chi segnò? Chi fece la telecronaca per Sky Sport? E infine, quale era stata l’ultima partita in cui Ronaldo aveva sbagliato un rigore?

Adesso non resta che aspettare le risposte dell'ex portiere, potenziale concorrente. E comunque, per la cronaca, a anche il “vero” concorrente ha dato la risposta esatta, aggiudicandosi un posto in semifinale.