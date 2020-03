OrgoglioItaliano, gli allenatori azzurri che hanno fatto la storia della Premier League

Come ogni sera alle 20, ecco l'esito del sondaggio con il quale avete scelto l'evento che Sky Sport Uno trasmetterà lunedì 23 marzo in prima serata. Per gli "Allenatori italiani vincenti in Premier", così avete votato per inserire nel palinsesto e vedere in onda la partita decisiva: il match con più voti (47% delle vostre preferenze) è la vittoria del Leicester di Ranieri per 3-1 contro il Manchester City

Da oggi sarete anche voi a decidere il palinsesto della prima serata di Sky Sport Uno. Il primo sondaggio ha riguardato gli allenatori italiani vincenti in Premier League: ad aver raggiunto il maggior numero delle vostre preferenze (47%) è stato Claudio Ranieri, con la sua vittoria per 3-1 alla guida del Leicester contro il Manchester City. Lunedì 23 marzo vedrete la partita da voi scelta in onda su Sky Sport Uno alle 21:15. Ecco i risultati del sondaggio: Ranieri in City-Leicester 1-3 (47%), Mancini in City-QPR 3-2, Ancelotti in Chelsea-Wigan 8-0 (5%), Conte in Chelsea-United 4-0 (4%), Sarri in Chelsea-Arsenal 4-1 (3%).

L'appuntamento su Sky Sport UNO (canale 201) per lunedì 23 marzo è la vittoria del Leicester di Ranieri contro il City