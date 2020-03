Perdere improvvisamente la vita, ad appena 25 anni. Destino tragico per Melody Pasini, da cinque anni fidanzata di Ricardo Centurion, ex attaccante del Genoa, attualmente al Vélez Sarsfield in prestito dal Racing Club. La drammatica notizia è arrivata nella giornata di domenica 30 marzo: la ragazza è stata colpita da un attacco di cuore mentre era alla guida della sua autovettura a Lanus. Il malessere ha fatto perdere il controllo dell’automobile, che si è scontrata contro una macchina parcheggiata nella corsia opposta. Secondo quanto riportano i media argentini, la causa della morte sarebbe da attribuire al problema cardiaco accusato dalla ragazza, che all’età di 12 anni si era dovuta sottoporre a un trapianto di cuore. Tutto il mondo del calcio si è subito stretto intorno a Centurion, che poche ore dopo la tragedia ha postato su Instagram una foto insieme alla fidanzata e un commovente messaggio: "Ti amerò per sempre amore mio".