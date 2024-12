Pachuca, contro il Real Madrid a caccia del primo trionfo

Il club messicano, campione in carica della Concacaf Champions League, aveva dominato 3-0 nel turno precedente contro il Botafogo e ora si contenderà il trofeo con i Blancos, in finale di diritto. Il Pachuca non ha mai vinto questa competizione, al contrario degli spagnoli che, tra Intercontinentale e Mondiale per Club, vantano 8 trionfi.