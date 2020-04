"Douglas Costa car challenge": nuova sfida social

Il brasiliano della Juventus prosegue con il suo isolamento in patria per l'emergenza coronavirus in compagnia della bella fidanzata Nathalia. "Testimonial" di una nuova sfida sui social, la "Douglas Costa car challenge", un modo per sdrammatizzare in queste lunghe giornate di quarantena. Dopo il "giro" in auto, serata karaoke con gli amici

Douglas Costa non smette mai di stupire, fantasia in campo e fuori... o meglio, a casa. L'eclettico brasiliano della Juventus prosegue con il suo isolamento in patria per l'emergenza coronavirus in compagnia della bella fidanzata Nathalia Felix e ne ha inventata una delle sue, lanciando dal suo account Instagram una nuova sfida sui social, la "Car challenge". Di cui non sono ben chiare la regole... ma è sicuramente un modo divertente per sdrammatizzare in queste lunghe giornate di quarantena. Dopo il "giro" in auto, serata karaoke con amici (e amiche).